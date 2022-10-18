تفاصيل وفاة ماما كوكو بـ المكسيك (صور)

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ماما كوكو
ونشرت وسائل إعلام محلية بـ المكسيك، أن ماريا سالود راميريس كاباييرو "ماما كوكو"، فارقت الحياة، أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ 109 أعوام فى قريتها "سانتا فى دى لا لاجونا"، والتى تقع قرب بحيرة باتزكوارو السياحية.
وفى السياق ذاته، علق رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، والتى تنحدر منها ملهمة شخصية "ماما كوكو"، على حسابه الرسمى على تويتر، قائلا: "أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو "ماما كوكو" وهى امرأة لا تكلّ ونموذج حياتى يُحتذى به".
ماما كوكو
وكان فيلم كوكو الشهير من إنتاج ديزنى، قد اشتهر به ماريا سالود راميريس كاباييرو "ماما كوكو"، حيث يدور حول قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلة من خلال التقليد المكسيكى.
وذكرت وكالات الأنباء العالميبة أن السياح كانوا يقصدون دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو، ملهمة شخصية "ماما كوكو" بانتظام؛ لالتقاط صور معها، حيث كانت تشبه إلى حد قريب ملامح ماما كوكو فى الفيلم الشهير.
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