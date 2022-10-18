بتقنية الليزر.. سونى تطلق أصغر أجهزة عرض WUXGA 3LCD فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأطلقت سونى أجهزة عرض فائقة الصغر وبتقنية الليزر والتى تشمل أجهزة VPL-PHZ61 وVPL PHZ51. وتأتى أجهزة العرض الجديدة بتصميم يدعم المستخدم بإعدادات تشغيل سريعة، ونسبة سطوع عالية، ويمكن للأجهزة أن تتقدم دعم جيد للمستخدمين فى عدد من المجالات التى تسكل المتاحف والتعليم وغيرها. ويتوافق التصميم الصغير لأجهزة سونى الجديدة مع غرفة الاجتماعات فى المؤسسات التعليمية وكذلك الشركات، فتأتى بأكبر إزاحة رأسية من بين الإصدارات المميزة بعدسات ثانية بنسبة أكثر من 55%. ويدعم جهاز VPL-PHZ61 سطوع 6400 lumen أو سطوع مركزى 7000-lumen، بينما يدعم جهاز VPL-PHZ51 سطوع 5300 lumen أو سطوع مركزى 5800-lumen.

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