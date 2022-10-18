توقعات الأبراج الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

جدد طاقتك واستعيد نشاطك لتقوم بعملك على الوجه الأمثل، وكن إيجابيًا مع الأشخاص المقربين منك.

الثور

اجتهد فى العمل وواصل السعى ولا تيأس، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الجوزاء

ركز فى عملك ولا تشتت انتباهك بما لا يفيدك، وتقرب أكثر من شريك حياتك وأسرتك.

السرطان

تعامل مع الأمور بهدوء وسيطر على أعصابك، واحرص على الوفاء بالتزاماتك تجاه الأسرة والعائلة.

الأسد

تخلص من الروتين فى العمل وافعل أشياء جديدة حتى لا تفقد شغفك، وتواصل مع أصدقائك واقضى وقتًا لطيفًا معهم.

العذراء

ادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها ولا تتسرع، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك وأسرتك لتخفيف الضغوطات التى عليك.

العقرب

تخلص من القلق واهدأ لتسطيع مواصلة عملك، وحافظ على علاقة عاطفية مستقرة مع شريك حياتك.

الميزان

انجز المهام المطلوب منك فى العمل حتى لا تتراكم عليك، واقضى وقتًا سعيدًا مع الأسرة والعائلة.

الجدى

قلل نفقاتك وحاول تحسين مستواك المادى، وخصص بعض الوقت لشريك حياتك وانصت له وقدم له النصيحة.

القوس

طّور من نفسك واكتسب مهارات جديدة لتكن متميزًا فى عملك، واهتم بشريك حياتك وكن داعمًا له دائمًا.

الحوت

لا تتوقف عند محطة معينة وواصل السير لتحقق أهدافك، وانسى خيبات الماضى وابحث عن علاقة عاطفية تشعر فيها بالحب والأمان.

الدلو

كن مستعدًا دائمًا لتقبل التغيير ولا تقف مكتوف الإيدى، وقدم المساعدة التى يحتاجها أفراد أسرتك وعائلتك.