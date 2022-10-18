تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بأسوان

جدة - نرمين السيد - افتتحت السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم، مساء اليوم الاثنين، بمسرح فوزى فوزى المكشوف بمدينة أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الثقافى، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، بمعبده الكبير فى مدينة أبو سمبل السياحية.





وقد شهد الافتتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد الشافعى، ورئيس إدارة إقليم جنوب الصعيد الثقافى أحمد درويش، والقائم بأعمال مدير ثقافة أسوان تغريد أبو القاسم، ويستمر المهرجان حتى 21 أكتوبر الجارى، بمشاركة مجموعة من فرق الفنون الشعبية. وقدمت الفرق المشاركة عروضًا فنية خلال حفل الافتتاح، وسط حضور جمهور غفير من مواطنى أسوان. تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان أعلنت بدء تحضيراتها للاحتفال بالظاهرة الفلكية لتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجارى، وطالب محافظ أسوان أشرف عطية بالاستثمار الجيد للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس من أجل التسويق والترويج السياحى لأسوان "عروس المشاتى".

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