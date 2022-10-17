مواصفات هاتف Moto X40 المرتقب من موتورولا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن موتورولا قد تطلق هاتف برقاقة Snapdragon 8 Gen2 المرتقبة من كوالكوم فى الأسواق حيث أوضحت التقارير أن الهاتف الجديد يحتوى على شاشة تدعم جودة عرض FHD Plus مع رقاقة Snapdragon 8 Gen2. ويأتى الهاتف بمستشعر رئيسى فى الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل. وبحسب التقارير فسيكون Moto X40 الأقل تكلفة بين الهواتف المميزة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen2. وينطلق الهاتف بتقنية شحن 68W، ويطرح الهاتف فى الأسواق بعنوان Moto Edge 40 Pro.

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