لو حزين.. تناول هذه الأطعمة ستشعر بالسعادة

جدة - نرمين السيد - أشارت دراسات علمية تربط بين التغذية والصحة العقلية عن بعض الأطعمة التى تزيد "هرمون السعادة" المعروف علميًا بالسيرتونين، تلك المادة الكيميائية التى تلعب دورًا مهمًا فى تحسين مزاجنا واستقراره.





وانتهت نتائج هذه الدراسات التى نشرتها المكتبة الوطنية للطب الأمريكية، إلى أن هناك بعض الأطعمة تتوق إليها أدمغتنا قبل أمعائنا، تعمل على تحسين الصحة العقلية وإدارة القلق بدون دواء، ينصح العلماء بدمجها فى نظامنا الغذائى، لزيادة مستوى السعادة، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وهذه الأطعمة هى:

أولًا: جوز الهند، فيعتبر جوز الهند غذاء يجلب السعادة، لأنه ملئ بالدهون الثلاثية، التى يمكن أن تساعد فى تعزيز طاقة الإنسان، كما أظهرت الدراسات أن تناول حليب جوز الهند قد يقلل من القلق والكآبة.

ثانيًا: القهوة، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

والقهوة سواء كانت تحتوى على الكافيين أو منزوعة الكافيين، حسنت بشكل ملحوظ الحالة المزاجية للأشخاص مقارنة بأولئك الذين لا يشربونها.

ثالثًا: التوت، وينصح بتناوله عى وجه الخصوص ليس لكونه صيدلية كاملة من الفيتامينات بأنواعها، والمعادن التى تساعد فى علاج الكثير من الأمراض فحسب، بل لأنه غنى أيضًا بمضادات الأكسدة، المعروفة باسم الفلافونويد التى قد تقلل من أعراض الاكتئاب وتحفز إنتاج هرمون السعادة.

رابعًا: الأفوكادو، ملىء بالعناصر الغذائية بما فى ذلك الكولين الذى يستخدمه جسم الإنسان لتنظيم الجهاز العصبى والمزاج، وغيرها من العناصر الأخرى.

خامسًا: الموز، والذى يعد أفضل طعام للمزاج الجيد، فهو يلعب دورًا مهمًا فى تنظيم الحالة المزاجية بطريقة غير مباشرة، حيث يحتاج الإنسان إلى فيتامين ب 6 لإنتاج السيروتونين، والموز غنى بشكل خاص بهذه المغذيات.