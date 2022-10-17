ضيف غير مرحب به.. ثعبان عملاق يستقل حافلة مدرسية مع التلاميذ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديان إكسبريس"، ثعبان بوزن 80 كيلوجرامًا، عالقة فى حافلة مدرسية بولاية أوتار براديش فى الهند.
وعلقت سوزانتا ناندا، مسؤولة خدمة الغابات الهندية، على الفيديو قائلة: "يبدو الثعبان كما أنه الطالب الأكثر ترددًا"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وسحب رجل يحمل عصا الثعبان، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الذعر.
ويسمع فى الفيديو هتاف المتفرجين بعد سحب الثعبان بالكامل، علمًا أن طوله يبلغ 11 قدمًا ما يساوى "3.3 أمتار تقريبًا".
واستغرقت عملية الإمساك به ساعة كاملة من قبل مسؤولى إدارة الغابات، وبعد ذلك تم إطلاقه فى البرية.
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