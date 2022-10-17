2022.. الذكاء الاصطناعى أصبح يكتب الواجبات المدرسية للطلاب دون عناء!

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن الطلاب يستخدمون أدوات توليد اللغة المتطورة، مثل أداة GPT-3 المتقدمة من شركة "OpenAI"، وذلك لكتابة المقالات التى يصعب على برامج اكتشاف الغش والسرقة الأدبية تمييزها.

وأوضح طالب جامعى أنها قد تكون تكاليف بسيطة تشمل إجابات موسوعة، لافتًا إلى أنه فى علم الأحياء على سبيل المثال، قد يتعلمون عن التقنية الحيوية ويكتبون 5 إيجابيات و5 سلبيات عن التقنية الحيوية، مضيفًا أنه يرسل طلبًا للذكاء الاصطناعى من قبيل: "ما الإيجابيات والسلبيات الخمس عن التقنية الحيوية؟" فيقوم هو بدوره بتوليد جوابًا يجعله يحصل على العلامة الكاملة.

ويقول البعض إن المشكلة ليست فيما إذا كانت أدوات كشف الغش قادرة على تمييز التكاليف التى يكتبها الأدوات الذكية، بل فى النقاش الفلسفى بشأن "هل تُعد الكتابات التى ينتجها الذكاء الاصطناعى أصلية أم مسروقة.