3 خطوات تحمى شبكة الواى فاى من السرقة

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب سرقة الواى فاى، منها:
-تغيير كلمة مرور الواى فاى:
يجب على المستخدمين تغيير كلمة المرور لكلمة صعبة، حتى يصعب التنبؤ بها أو الدخول إليها بسهولة.
-إخفاء اسم الشبكة وإدخال الاسم يدويا:
نصح خبراء التقنية المستخدمين بضرورة إخفاء اسم الشبكة حتى يصعب الوصول إليها، وفى حال إخفائها يتم كتابة الاسم يدويا، بالإضافة إلى اختيار نوع التشفير وكلمة المرور حتى يزيد من حماية الشبكة.
-التحكم فى إشارة الراوتر:
يعمل التحكم فى إشارة الراوتر لأجل عدم خروجها من المنزل، وذلك من خلال تقليل مدى الإشارة، فيمكن للمستخدم تقليل مدى بثها لكى لا تتجاوز حدود المكان الذى يحتاج إلى الخدمة.
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