4 أبراج متسامحة مع شريك الحياة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - ويوجد عدد من الأبراج التى تعد الأكثر تسامحا عن غيرها من الأبراج، منها:

-برج السرطان:

يعتبر من الأبراج الشهيرة باستعدادها للتسامح ومنح الأفراد فرصة ثانية، لذا يستغرق أصحاب البرج وقت طويل حتى يدخل دائرته الخاصة، ولكنه يحتفظ به طول العمر.

-برج الميزان:

فهو من الأبراج الأكثر تسامحا لتميزه بالتعاطف والإنصاف، وعند تعرضه للظلم فهو يسامح الأفراد بسهولة.

-برج القوس:

يتميز أصحاب برج القوس بالمرح، ويعتقد بأن الجميع قادر على التغيير لذا من السهل سماح الآخرين وقبول الاعتذارات بسهولة.

-برج الحوت:

من الأبراج المائية والتى تتميز بسماحه للآخرين، فهو شديد الحساسية ويرى الحياة بمنظور وردى اللون، ويؤمن أن كل شخص يستحق المغفرة وفرصة ثانية.