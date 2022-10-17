4 أبراج متسامحة مع شريك الحياة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - ويوجد عدد من الأبراج التى تعد الأكثر تسامحا عن غيرها من الأبراج، منها:
-برج السرطان:
يعتبر من الأبراج الشهيرة باستعدادها للتسامح ومنح الأفراد فرصة ثانية، لذا يستغرق أصحاب البرج وقت طويل حتى يدخل دائرته الخاصة، ولكنه يحتفظ به طول العمر.
-برج الميزان:
فهو من الأبراج الأكثر تسامحا لتميزه بالتعاطف والإنصاف، وعند تعرضه للظلم فهو يسامح الأفراد بسهولة.
-برج القوس:
يتميز أصحاب برج القوس بالمرح، ويعتقد بأن الجميع قادر على التغيير لذا من السهل سماح الآخرين وقبول الاعتذارات بسهولة.
-برج الحوت:
من الأبراج المائية والتى تتميز بسماحه للآخرين، فهو شديد الحساسية ويرى الحياة بمنظور وردى اللون، ويؤمن أن كل شخص يستحق المغفرة وفرصة ثانية.
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