هاتف جديد مخصص للألعاب من «Razer»

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف "Razer Edge 5G" هو عبارة عن وحدة تحكم ألعاب محمولة تتمتع بتقنية 5G.

وأشارت الشركة إلى أن هاتفها "Razer Edge 5G" يعمل مع ألعاب أندرويد التى منها Fortnite و Rocket League Sideswipe، كما يمكن لعبها من خلال Epic Games.

ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.8 بوصة وجودة عرض Full HD +.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقنى.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة حيث يبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما يزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل ولا يحتوى على كاميرات خلفية.

ويُطرح الهاتف بوحدة التحكم فى الألعاب "Razer Kishi V2 Pro"، وذلك بسعر 400 دولار أمريكى أى حوالى 8000 جنيه مصرى.