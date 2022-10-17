الملك تشارلز يبيع 12 حصان سباق فى مزاد علنى

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جدة - نرمين السيد - وتعد تلك الخيول من أفضل خيول السباق التى ورثها عن والدته الملكة إليزابيث، بسبب إيقاف عمليات السباق الخاصة بها لذا قرر بيعها فى مزادات "Tattersalls".
وكشفت التقارير عن امتلاك الملكة الراحلة إليزابيث حوالى 37 حصانا فى السباقات خلال 2022 لذا قرر تشارلز بيع ثلثهم، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".
وأشار مصدر مقرب من مزرعة رويال ساندرينجهام فى نورفولك، إلى أن تشارلز 60 حصانا و 38 مهرا متوقع ولادته والتى ترتفع أسعارها خلال العام الجديد.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من خفض تشارلز عدد الخيول ولكنه سيحافظ على التواصل بين العائلة وصناعة سباقات الخيل.
يذكر أن الملكة كانت تحرص سنويا على بيع حوالى 7 خيول، ولكن البيع الذى يتم خلال الشهر الجارى سيمثل زيادة كبيرة.
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