جدة - نرمين السيد - مزايا إنستجرام وكشف التطبيق عن خاصية "إخفاء اللايكات وعدد المشاهدات" بمختلف المنشورات. وتساعد ميزة إنستجرام الجديدة فى التركيز على المحتوى بدلا من شعبيته ونسبة عدد المشاهدات. استخدام ميزة إنستجرام ولاستخدام ميزة إنستجرام الجديد "إخفاء اللايكات وعدد المشاهدات"، يجب: -فتح حساب إنستجرام. -اختيار الثلاث خطوط الموجودة على اليسار، ثم الضغط على الإعدادات. -البحث عن كلمة "منشورات" ثم الضغط عليها. -تفعيل خيار "إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب والمشاهدات". قبل النشر ولأجل إخفاء تسجيلات الإعجاب عبر إنستجرام قبل النشر، يجب: -قبل نشر الصورة، نبدأ التمرير لأسفل لاختيار إعدادات متقدمة. -تفعيل خيار "إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب والمشاهدات هذا المنشور". بعد النشر ولكن عند استخدام تلك الميزة بعد النشر، يفضل الذهاب إلى المنشور المراد إخفاء عدد "اللايكات"، والضغط على الثلاث خطوط واختيار إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لإخفاء عدد اللايكات والمشاهدات.. ميزة جديدة من إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.