غزال ينقذ رجلا من الموت فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الحيوانات البرية من إنقاذ رجل بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بعد سقوطه فى حمام سباحة جليدى.
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يرصد غزالا أثناء إنقاذه لرجل غارق فى حمام السباحة.
ولم يستطع الغزال الصعود من جديد وظل عالقا حتى يمسك به الرجل الغارق الذى كان غير قادر على التنفس.
وأشارت الشرطة إلى أن الضباط استجابوا فى حوالى الساعة 8:15 بعد تلقيهم لبلاغ عن غزال محاصر فى حمام سباحة أحد السكان، وذلك وفقا لموقع "وايرد نيوز".
وحاول الضباط إنقاذ الغزال من خلال عمود للتحكم فيه وسحبه من قرونه بعيدا عن البحيرة، كما أنه كان بصحة جيدة وتمكن من الركض بسرعة على قدميه.
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