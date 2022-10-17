سعره رخيص.. مواصفات هاتف «Realme C30»

جدة - نرمين السيد - وكشفت ريلمى الستار عن أفضل هواتفها، والذى يحمل اسم "Realme C30". ويأتى هاتف "Realme C30" بشاشة يبلغ قياسها 6.5 بوصة من نوع "LCD" وبدقة عرض "HD Plus". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و 3 و 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات. ويُطرح الهاتف بلونين وهما الأزرق الفاتح والأخضر، وبسعر يبلغ حوالى 3 آلاف جنيه مصرى.

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