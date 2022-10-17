وجهها ملىء بالأشكال.. بريطانية ترسم 3 وشوم أسبوعيا

جدة - نرمين السيد - وجاءت البريطانية التى تبلغ من العمر 45 عاما، فى الصور ووجها مليىء برسومات الوشم الملونة.

وأشارت البريطانية ميليسا سلون، إلى أنها اعتادت خلال السنوات الأخيرة على رسم الوشم على وجهها، لاعتقادها بأنه يزيد أنوثتها.

ولفتت إلى أنها بدأت فى رسم الوشم منذ أوائل العشرينات من عمرها، مشيرة إلى أنها لم تُقبل بأى وظيفة، ورغم ذلك مستمرة فى رسم جسدها، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار" البريطانية.

وأوضحت أنها ترسم حوالى 3 وشوم جديدة كل أسبوع التى منها أعلام إنجلترا، كما أن بناتها شجعنها على رسم الفراشات.

وقالت للصحيفة: "أنا لا أغطى وجهى بالكامل بالفراشات، لكنى سأرسمهم على ذقنى لأننى لا أحب ذلك بناء على رغبة أبنائى إلى ما لا نهاية".