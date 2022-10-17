جوجل يطرح مجموعة تصوير طبى جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وقالت أليسا هسو لينش، رائدة قسم الحلول والاستراتيجيات التكنولوجية الطبية فى شركة جوجل، بحسب بيان "كانت جوجل رائدة فى استخدام الذكاء الاصطناعى والرؤية الحاسوبية فى خدمة صور جوجل، ومحرك البحث عن الصور من جوجل، وتطبيق عدسة جوجل، ونحن الآن نجعل خبراتنا وأدواتنا وتقنياتنا فى التصوير متاحة لمؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة".
وفى هذا السياق، أوضح نائب رئيس شركة "جارتنر" للاستشارات والمحلل البارز، جيف كريبس، فى تصريح لموقع "تيك نيوز وورلد" التقني، أن مقدمى الرعاية الصحية الذين يبحثون عن تقنيات الذكاء الاصطناعى لحلول التصوير التشخيصى اضطروا عمومًا إلى اختيار واحد من اثنين؛ إما "شراء البرامج من الشركة المصنعة للجهاز، أو بائع مستودع الصور أو من طرف ثالث، أو يمكنهم بناء الخوارزميات الخاصة بهم باستخدام أدوات تصنيف الصور غير المحددة للصناعة".
وتابع: "مع هذا الإصدار، تستخدم جوجل أدوات تطوير الذكاء الاصطناعى ذات الشفرة المنخفضة وتضيف تسريعًا كبيرًا للرعاية الصحية المحددة".
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