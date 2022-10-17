هاتف جوجل 2023.. تسريب ميزات مدهشة لـ Google Pixel Fold

جدة - نرمين السيد - هاتف Google Pixel Fold

وفى تقرير جديد نشره موقع "91Mobiles"، أفاد المطور التقنى Kuba Wojciechowscki، بأن هاتف جوجل المرتقب Google Pixel Fold، سيأتى مع شاشة داخلية بقياس 7.58 بوصة، ودقة عرض 1840 × 2208 بكسل، كما تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 5: 6

ولفت المطور التقنى إلى أن هاتف جوجل المرتقب القابل للطى ستنتج شاشته الداخلية ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة مع متوسط إخراج سطوع يبلغ 800 شمعة، مشيرا إلى أن هاتف Google Pixel Fold سيتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية من Felix، والتى تتكون من كاميرا رئيسية بمستشعر IMX787 يبلغ دقته 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، بمستشعر IMX386، كما سيكون مزودا بكاميرا تليفوتوغرافى مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل.

هاتف Google Pixel Fold

Google Pixel Fold سيتميز أيضا، كما ذكر المطور التقنى Kuba Wojciechowscki بكاميرا سيلفى بمستشعر IMX355، بدقة 8 ميجابكسل، موضوعة فى نوتش بالشاشة الداخلية، بالإضافة إلى كاميرا S5K3J1 أخرى لصور السيلفى بالشاشة الخارجية، ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن هاتفها المطوى الجديد Google Pixel Fold، خلال الربع الأول من عام 2023.