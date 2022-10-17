خلى بالك.. 7 أضرار خطيرة لـ الراوتر إذا تم تشغيله دون راحة

جدة - نرمين السيد - "الراوتر" العامل الرئيس لوصول الإنترنت إلى البيوت، ولا يستطيع أحد الاستغناء عنه بأى صورة من الصور؛ ولذلك فأى جهاز له منافع وبالطبع له أضرار؛ وكما لـ الرواتر منافع لا يجهلها أحد، فله عدة أضرار إذا أسىء استخدامه وتتمثل هذه الأضرار فى:

أضرار الراوتر

كشف خبراء التكنولوجيا أن ترك الراوتر يعمل طوال الليل له أضرار كبيرة، تتمثل فى ارتفاع درجة حرارته، وخصوصا فى الصيف؛ ما قد يؤدى إلى انخفاض سرعة الإنترنت، فضلا عن سرعة تلف جهاز الراوتر نفسه لعمله أيام متواصلة دون راحة.

وأكد الخبراء أن ترك الراوتر يعمل طوال 24 ساعة وبأيام متصلة دون إراحته ولو لبضع دقائق يزيد من المخاطر الكهربائية، ومنها إمكانية حدوث ماس كهربائى، أو إذا لم يحدث ذلك، فإنه بالتأكيد سيؤدى إلى استهلاك مزيد من الكهرباء وبالتالى ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء وخصوصا فى فصل الصيف.

ليس هذا فحسب، بل أكد خبراء التكنولوجيا أن ترك الراوتر يعمل طوال تلك الفترات الطويلة، يتيح إمكانية تعرض المستخدم للاختراق من قراصنة الإنترنت، وخصوصا خلال فترة الليل، أو سرعة انتهاء الباقة؛ بسبب البرامج التى تستهلك الإنترنت فى الراوتر.

أضرار الراوتر

الأمر لا يقتصر فقط على الأضرار التكنولوجية أو الكهربائية، وإنما قد يتعرض الأطفال أيضا، إلى أضرار نفسية إذا تم تشغيل الراوتر لساعات طويلة دون راحة، ومنها كما قال خبراء علم النفس عند الأطفال، زيادة خطورة إدمان الأطفال والمراهقين وحتى الكبار، لتأثيره على كيمياء المخ؛ حيث إن مادة الجابا تؤثر على المزاج، وجرى إثبات أن الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت لساعات طويلة يقلل مستوى هذه المادة فى المخ.

وأشاروا إلى أن انخفاض مستوى مادة الجابا فى المخ؛ يؤدى إلى عدة مشكلات صحية، على غرار الاكتئاب والقلق والرغبة فى العزلة الاجتماعية والخوف من الناس.