الإفتاء توضح حكم مصنعية الذهب التى يأخذها التاجر

جدة - نرمين السيد - وتابعت، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التى توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجرى فيهما اعتبار مقابل الصنعة.

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