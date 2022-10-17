تقرير: ميتا لم تحقق هدفها فى العالم الافتراضى

جدة - نرمين السيد - واستند التقرير إلى وثائق داخلية من الشركة، موضحًا أن تالشركة كانت تطمح فى البداية إلى بلوغ 500000 مستخدم نشط شهريًا فى "Horizon Worlds" بحلول نهاية العام الحالى، ولكن الأرقام لا تتعدى 200000 مستخدم.

ولفت التقرير إلى أن معظم المستخدمين لم يعودوا إلى عالم الميتافيرس التابع لشركة ميتا بعد الشهر الأول لهم على المنصة، وأن رقم المستخدمين انخفض على نحو ثابت منذ ربيع 2022.

وجاء فى التقرير أن ما لا يقل عن 50 شخصًا يزورون 9% فقط من العوالم الافتراضية فى المنصة، فى حين أن معظم العوالم الأخيرة لم تُزر قط.