جدة - نرمين السيد - واستند التقرير إلى وثائق داخلية من الشركة، موضحًا أن تالشركة كانت تطمح فى البداية إلى بلوغ 500000 مستخدم نشط شهريًا فى "Horizon Worlds" بحلول نهاية العام الحالى، ولكن الأرقام لا تتعدى 200000 مستخدم.
ولفت التقرير إلى أن معظم المستخدمين لم يعودوا إلى عالم الميتافيرس التابع لشركة ميتا بعد الشهر الأول لهم على المنصة، وأن رقم المستخدمين انخفض على نحو ثابت منذ ربيع 2022.
وجاء فى التقرير أن ما لا يقل عن 50 شخصًا يزورون 9% فقط من العوالم الافتراضية فى المنصة، فى حين أن معظم العوالم الأخيرة لم تُزر قط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير: ميتا لم تحقق هدفها فى العالم الافتراضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.