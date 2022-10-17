توقعات الأبراج اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.. نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

اهتم بعملك ولا تثير المشكلات، واقضى وقتًا لطيفًا مع أسرتك لتستريح قليلًا من ضغوطات العمل.

الثور

رتب أفكارك واحسب خطواتك جيدًا، وتواصل مع أصدقائك وكن قريبًا منهم.

الجوزاء

خذ الأمور بسلاسة وحاول أن تُحب عملك حتى تبدع فيه، وحافظ على علاقة جيدة وهادئة مع شريك حياتك.

السرطان

حافظ على تميزك فى العمل لتصل إلى مكانة مرموقة، وخصص وقتًا لشريك حياتك وابحث معه عن السعادة فى العلاقة.

الأسد

تخطى كافة العقبات التى تواجهك حتى لا يتأثر العمل، واحرص على إنهاء كافة المشكلات التى تتعلق بأسرتك وعائلتك.

العذراء

استغل الفرص وادرس قراراتك جيدًا، وتحدث مع شريك حياتك وكن مصدر أمان له.

العقرب

اجتهد فى عملك تصل إلى هدفك، وادعم أفراد أسرتك واخبرهم أنك لن تتخلص عنهم أبدًا.

الميزان

انجز مهام عملك ولا تؤجلها وتعلم مهارات جديدة، وحافظ على علاقة طيبة وإيجابية مع الأشخاص المقربين.

الجدى

قم بعملك على الوجه الأمثل وكن متميزًا، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لتكسر حالة الجمود فى العلاقة.

القوس

طّور من نفسك وحسن من أدائك، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك.

الحوت

ركز فى عملك ولا تتوقف أو تيأس، وأسرتك بحاجة إليك دائمًا ساندهم وقدم لهم النصيحة.

الدلو

حافظ على طاقتك ونشاطك وحماسك لتتفوق فى عملك، وواستقطع جزء من وقتك لأسرتك واستمع لمشاكلهم وابحث معهم عن حلول فهم يستحقون الاهتمام.