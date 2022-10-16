«القاتل المتسلسل».. الشرطة الأمريكية تعتقل مرتكب جرائم بشعة هزت كاليفورنيا

وأشار ستانلى ماكفادين، رئيس شرطة ستوكتون، إلى أنه بفضل معلومات سرية والتحقيقات تمكنت السلطات من متابعه رجل واعتقاله، أثناء قيادته لسيارته فى المدينة فى الساعات الأولى من صباح السبت، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح مكفادين فى مؤتمر صحفى، أن الرجل الذى كان بحوزته سلاح نارى عندما أوقفه المحققون كان بصدد ارتكاب جريمة قتل.
وتابع: "نحن واثقون من أننا أوقفنا جريمة قتل أخرى"، بحسب لما ذكرته "رويتز".
وقال مكفادين إن المشتبه به هو ويسلى بروانلى، البالغ من العمر 43 عامًا.
ولفت المدعى العام بمقاطعة سان جواكين، تورى فيبر سالازار، إلى أن مكتبه راجع الأدلة وأن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة، يوم الثلاثاء.
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