«خطأ فى الخادم».. جوجل يتوقف عن العمل إذا بحثت عن هذه العبارات

جدة - نرمين السيد - يلجأ عدد كبير من مستخدمى الإنترنت حول العالم إلى محرك جوجل للبحث عما يخطر ببالهم، وبعد كتابة أى عبارة يظهر لهم كم هائل من النتائج، ولكن ماذا لو كتب المستخدم عبارات تؤدى إلى تعطل محرك البحث بشكل مؤقت عن العمل فلا يعطيك أى نتائج بحث.





وحدث هذا بعد كنب بعض المستخدمين فى محرك البحث جوجل عبارات تتعلق بعدد الرموز التعبيرية على بعض المنصات، ليظهر أن الموقع يعالج عبارة البحث لمدة تتجاوز 10 ثوان، ثم تظهر عبارة "خطأ فى الخادم".

وتعد أبرز العبارات بالإنجليزية التى تؤدى إلى هذا الخطأ هى "How many emojis on Apple ـ How many emojis on iOS ـ How many emojis on Window"، وبعض الكمات الأخرى.

وكتبت "جوجل" أسفل كلمة "خطأ فى الخادم: "نحن آسفون ولكن يبدو أنه كان هناك خطأ داخلى فى الخادم أثناء معالجة طلبك، لقد أخطر مهندسونا ويعملون على حل المشكلة، وأسفلها كتُب أيضًا "من فضلك، حاول مرة أخرى لاحقًا".