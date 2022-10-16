الذكاء الاصطناعى «يعيد» مؤسس شركة أبل للحياة بعد وفاته فى 2011 ليجرى مقابلة

جدة - نرمين السيد - وحدث ذلك فى مقابلة مزيفة من الألف للياء، إذا كان صوت المحاور هو الآخر مزيفًا، وهو مؤلف البودكاست الصوتى المعروف، جو روجان.

وتوفى جوبز، مبتكر هاتف "آيفون"، فى 5 أكتوبر عام 2011، عن عامر ناهز 56 عامًا، بعد صراع مع نوع نادر من سرطان البنكرياس.

ونفذت الشركة توليف صوتى على استنساخ الكلام من الرجلين، وجعله وكأنه يبدو حوارًا حقيقيًا بينهما، بحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" الإنجليزية.

وقال ستيف جوبز "المزيف": "إنه لأمر رائع أن أكون فى البرنامج" الذى يقدمه روجان.

وأضاف: "جمهورك يختلف كثيرًا عن مستخدمى أبل العاديين، وهذا أمر جيد ولطيف".

وتحدث الاثنان فى مجموعة من الأمور، بما فى ذلك شركة أبل والروحانية والعائلة.

وبالرغم من أن الأصوات كانت متقاربة إلى حد كبير مع أصوات الشخصين الحقيقيين، لكنها بدت فى بعض الأحيان وكأنها روبوتية.

وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعى على الاستعانة بكميات كبيرة من المحتوى الصوتى لبناء صوت شبيه بالصوت الأصلى.

وكان ذلك الأمر سهلًا فى حالة روجان، الذى يتوفر لديه مئات الساعات من البودكاست، لكن الحال كان مختلفًا مع جوبز ينحصر صوته فى مقابلات صحفية وحفلات إطلاق هواتف أبل، وهى على أى حال محدودة.

وأوضحت شركة "Play.ht" التى أعدت المقطع الصوتى أن آلة الذكاء الاصطناعى تدربت على سيرته الذاتية، وكل التسجيلات الصوتية المتوفرة له على الإنترنت، حتى تتمكن الآلة من "إعادة صوته إلى الحياة".

وأشارت الشركة إلى أنها تؤمن بأن كل أشكال المحتوى يمكن صناعتها عن طريق الذكاء الاصطناعى، لكن يقودها الإنسان.

وقالت إن العمل الأكثر إبداعًا سيعتمد على قدرة الإنسان على صياغة المحتوى المطلوب من الآلة.