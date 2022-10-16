لمنافسة أيفون.. مواصفات وسعر هاتف جوجل «Pixel 7 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Google Pixel 7 Pro" بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع "LTPO AMOLED" وبدقة 1440× 3120 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا ذات إمكانيات تصوير جبارة، حيث تأتى الخلفية ثلاثية وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل وكاميرا telephoto بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية واسعة ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أكبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات.
ويتوفر هاتف "Pixel 7 Pro" فى السوق العالمى بسعر يبلغ 900 دولار أمريكى أى حوالى 18 ألف جنيه مصرى.
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