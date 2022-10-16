أبراج ترفض العلاقات العاطفية الطويلة منها الثور والحمل

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأفراد الذين يرفضون الاستمرار فى علاقة عاطفية لفترة طويلة ويسعوا إلى الانفصال للعودة إلى حياة العزوبية. ومن بين الأبراج التى لا يفضل أصحابها الاستمرار طويلا فى العلاقات العاطفية، وفقا لموقع "timesofindia": -برج الثور: يشعر الأفراد الذين ينتمون إلى برج الثور بالملل طوال الوقت، ويسعى للدخول فى علاقات طويلة الآمد ولكنه يعانى من الملل لذا لا يستمروا طويلا ويفضلون العودة إلى العزوبية. -برج القوس: يبحث أصحاب البرج عن الحب ولكن فى نفس الوقت يفضلون الاستقلال والاستمتاع بالوحدة. -برج الميزان: يعشق أًصحاب برج الميزان العيش بحرية دون الالتزام بأى شىء، بسبب صفاته التى منها الأنانية وحب المغامرة. -برج الجوزاء: عادة ما يشعر أصحابها بالملل خلال العلاقات العاطفية، ويبدأ بتجاهل الحبيب والتزام الصمت والانتقاد المستمر للطرف الآخر ثم الانفصال. -برج الحمل: يريد دائما الدخول فى علاقات عاطفية مع أشخاص مثالية يعملون على تلبية جميع طلباته وتحقيق أحلامه.

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