3 أطنان.. علماء يتوصلون إلى أغرب وأضخم سمكة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وعثر العلماء عليها "ميتة" فى جزر الأزور قبالة سواحل البرتغال، والتى يبلغ وزنها 3 أطنان.

وكشفوا عن تفاصيلها، فكانت السمة ذات الرأس النتوء، وبلغ عرضها يبلغ 12 قدما بينما طولها 11 قدما وبوزن 2744 كيلو جراما.

ومن المعروف عن تلك السمكة أنها أثقل سمكة عظمى تم العثور عليها على الإطلاق، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

ووجدها العلماء فى شمال المحيط الأطلسى ونقلوها إلى الشاطئ لدراستها من قبل السكان المحليين قبل أن يبدأ الباحثون فى تحليل الجثة.

وحطمت تلك السمكة "سمكة الشمس" الرقم القياسى لتصبح الأضخم على الإطلاق، وذلك بعد العثور على غيرها فى 1996 بوزن 2300 كيلوجرام.