لتعديل الرسائل.. واتساب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لإضافة ميزة جديدة لأجل تحرير الرسائل، حيث تعد من المزايا الحديثة التى تتداول بين شركتى تويتر وأبل.

وأشار التطبيق إلى أن الإصدار التجريبى له لدى هواتف أندرويد "2.22.22.14" يتضمن ميزة تحرير الرسائل، وهى الخاصية التى تتشابه مع خاصية تعديل الرسائل التى أضافتها شركة أبل مؤخرا لمنصة "iMessage".

وكشف موقع "WABetaInfo" إلى أن تلك الميزة ستُمنح للمستخدمين لفترة 15 دقيقة لأجل ضبط تحرير رسالة تم إرسالها.

وبمجرد تحرير الرسالة من ميزة "Editing message" سيقوم النظام الأساسى للخدمة بوضع تسمية توضيحية بجوار الطابع الزمنى للرسائل بأنه تم تعديلها.

ويتوصل المستخدمون إلى تلك الخاصية من خلال الضغط باستمرار على الرسالة المرسلة والنقر فوق قائمة النقاط الثلاثية فى نافذة الدردشة.