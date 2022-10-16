جدة - نرمين السيد - فرضت وزارة العدل فى البرازيل الشهر الماضى غرامة على شركة أبل بقيمة 2.34 مليون دولار لبيعها أجهزة آيفون بدون أجهزة شحن، كما أمرت الشركة بالتوقف عن بيع أى جهاز آيقفون لا يأتى مع شاحن فى الصندوف، واليوم، تعرضت أبل لغرامة أخرى كبيرة لنفس السبب.





حيث فرضت محكمة ساو باولو المدنية فى البرازيل يوم الخميس غرامة قدرها 19 مليون دولار على شركة آبل، وأمرت بضرورة تزويد أجهزة آيفون الجديدة المباعة فى البلاد بشواحن بطاريات. وأمر القاضى أيضًا شركة Hfg بتوفير أجهزة شحن لجميع المستهلكين فى البرازيل الذين اشتروا أجهزة iPhone 12 أو iPhone 13 فى العامين الماضيين، ومع ذلك، فهو ليس قرارًا نهائيًا ويمكن استئنافه مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبيعها أجهزة آيفون بدون شواحن.. البرازيل تُغرم أبل 2 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.