توقعات الأبراج الأحد 16 أكتوبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

انجز مهام عملك ولا تؤجلها حتى لا تتراكم عليك، وكن قريبًا وداعمًا لأفراد أسرتك.

الثور

واصل السعى حتى تحقق أهدافك، وتعامل بلطف مع شريك حياتك ولا تثير المشكلات معه.

الجوزاء

كن مستعدًا دائمًا لمواكبة التطورات وتحسين مستواك، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية.



السرطان

تخلص من روتين العمل وجرب أشياء جديدة فيه، واحرص على إنهاء كافة الخلافات مع شريك حياتك.

الأسد

احرص على تحسين مستواك المادى وقلل نفقاتك وادخر من أموالك، وتحدث مع شريك حياتك بصراحة وشفافية.

العذراء

استغل الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم فيما بعد، وكن إيجابيًا مع الأشخاص المقربين منك.

العقرب

تعاون مع زملائك فهذا فى مصلحة العمل ككل، واحرص على حضور المناسبات العائلية والاستمتاع بها برفقة أقاربك.

الميزان

تصرف بعقلانية وانهى كافة المشكلات فى العمل، واحرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك.

الجدى

تصرف بإيجابية وكن مقبلًا على العمل ولا تهمل فيه، وشارك أسرتك فى الأمور الهامة التى تخصك واسمتع لأرائهم.

القوس

اتسم بالهدوء وسيطر على أعصابك وابتعد عن الأشياء السلبية، واخرج فى نزهة برفقة أسرتك للتخلص من الضغوط.

الحوت

حافظ على مكاسبك فى العمل ولا تتوقف عن السير قدمًا فى الوصول إلى ما تريد، وحافظ على علاقتك الطيبة بأصدقائك ولا تدخل فى مناقشات لن تفيد فى شىء.

الدلو

طّور من نفسك واستغل مهاراتك لتكن متميزًا فى عملك، وتعاون مع اصدقائك وساعدهم وخذ بإيديهم.