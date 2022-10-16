أشجع كلب فى بريطانيا.. أعمال بطولية لـ «ستورم ألسكن»

جدة - نرمين السيد - واستطاع الكلب أيضًا من تخليص قطتين من حريق نشب فى منزل الجيران فى مدينة ليفربول فى حادث منفصل، بحسب صحيف "ديلى ميل" الإنجليزية.

وقالت الصحيفة أن الكلب ألسكن يبلغ من العمر 12 عامًا، فاز بـ ميدالية الصليب الأزرق" المرموقة، لأنه أنقذ حياة صاحبته كارين كروسبى، وأنقذ قطتين من حريق اندلع لدى الجيران.

ووقعت الحادثة الأولى فى عام 2019، عندما كان فى منزل صاحبته، حيث اقتحام لصوص منزل كرسوبى البالغة من العمر 64 عامًا.

وواجه الكلب اللصوص، وأجبرهم على التراجع، وإسقاط ما سرقوه من المنزل، وأنذر أحد المارة فى المكان، فعمل الأخير بوره على إبلاغ الشرطة بما حدث.

وهب الكلب مرة أخرى للمساعدة عندما اتصل الجيران بصاحبته، التى كانت خارج المنزل ليبلغونها أن منزلهم يحترق وبداخله اثنان من القطط الاليفة المحاصرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتمكن الكلب بالفعل من القفز إلى منزل الجيران ودفع القطتين خارجه من خلال إحدى النوافذ بينما كان المنزل غارقًا فى غيمة من الدخان، ثم انتظر بهدوء بجوار باب المطبخ لينقذ نفسه.

ووصف أحد ضباط الشرطة البطل ستورم بأنه "جيد مثل كلب بوليسى مدرب".

ومُنح الكلب المرموقة فى الذكرى الـ 125 على انطلاق المؤسسة المشرفة عليها، هى مؤسسة خيرية متخصصة من مساعدة الحيوانات الظاليفة المشردة والمرضية، وتم اختيار الكلب من بين 650 ترسيحًا لحيوانات أليفة اعتبرها أصحابها بطلة.

وقالت صاحبة الكلب: "ستروم بالنسبة لى بطل بناءً على كل ما فعله وما زال يفعله"، مضيفة أنها سعيدة جدًا بفوز الكلب بهذه الميدالية، لافتة إلى أنها كانت أنباء رائعة وغير متوقعة.