لتسجيل الدخول بدون كلمة المرور.. OPPO تنضم لتحالف «FIDO»

جدة - نرمين السيد - قالت شركة OPPO إنها انضمت إلى تحالف الهوية السريعة على الإنترنت "FIDO" الذى يهدف إلى تطوير معايير عملية تسجيل الدخول، وذلك لتقليل الاعتماد على الطريقة التقليدية لإدخال كلمة المرور.





وستدعم أوبو آخر التطورات والتطبيقات للمعايير التى توصل إليها التحالف فيما يتعلق بعمليات وتقنيات تسجيل الدخول بدون استخدام كلمة المرور، وذلك باستخدام التشفير الأساسى لمفتاح المرور العام والبروتوكولات التى حددها تحالف "FIDO"، كى تزود المستخدمين بتجارب تسجيل دخول سهلة وسريعة الاستخدام وآمنة عبر كافة الخدمات. وبما أن مستخدمى الإنترنت يمتلكون عشرات الحسابات الإلكترونية، فإن إدارة كل ذلك العدد المهول من كلمات المرور عملية مرهقة ومستنفذة للوقت لكل من المنظمات والمستخدمين. وتعانى طرق التسجيل بكلمة المرور فقط من بعض السلبيات، كضرورة إعادة ضبطها بشكل متكرر وكذلك المخاطر الأمنية الناجمة عن ضعف كلمة المرور، وخاصة تلك التى تستخدم ذاتها عبر حسابات كثيرة، ولذلك كانت هناك دعوات عبر قطاع صناعة التقنية للتحرك نو آلية تسجيل دخول يمكنها أن تخفف من الاعتماد على كلمات المرور أو حتى استبدالها.

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