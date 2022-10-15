صور القرش الأسود تظهر من جديد.. ورعب على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وكانت الصور الخاصة بالقرش الأسود التقطت فى عام 2018، قبالة سواحل تايوان، لكنها عادت إلى الإنترنت فى الأيام الأخيرة.

وأثارت الصور الخوف بسبب فك القرش الأسود المتمد وأسنانة التى تشبه الإبر، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وشبه البعض القرش الأسود بشخصية "فينوم" الشرير الخارق فى الكتاب الهزلى الأمريكى "مارفل".

ونشر حساب على تويتر يطلق على نفسه "Fascinating" صور السمكة التى بدت مرعبة للبعض، قبل يومين، وحصدت تفاعلًا مستمرًا حتى السبت.

وأعاد نشر التغريدة أكثر من 6500 شخص وأبدا إعجابه بالصورة أكثر من 56 ألفًا حتى صباح اليوم.

كتب المغرد أن هذه الصور تعود إلى نوع نادر من القرش الأسود التى تعيش فى أعماق المحيط، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح أن هذه السمكة المفترسة تخرج فكها من فمها للانقضاض على الفريسة.

وعلق أحد المستخدمين أن هذه الصور تبرر الخوف من المحيطات.

وتم اكتشاف القرش الأسود عام 1986، ومنذ ذلك الحين لم يشاهد إلا عدد محدود منها، لكن الباحثيت سحبوا 5 منها من الأعماق قبل 4 سنوات قبالة سواحل تايوان.

ولم يعثر على القرش الأسود إلا أمام سواحل تايوان واليابان وهاواى.

وتستطيع القرش الأسود أن يهاجم فريسته بسرعة عبر مد فكه بالاستعانة بالفتحة الكبيرة للفم يتمكن من ابتلاع سمكة كبيرة نسبيًا.