جدة - نرمين السيد - وتعد الخصوصية هى مصدر قلق سائد بشكل متزايد بين مجتمع التكنولوجيا، هذا هو السبب فى أن الكثير من الشركات تركز على أهمية المصادقة البيومترية.
وتدعم أجهزة أبل أحد شكلى المصادقة البومترية مع Face ID أو Touch ID، وبالتأكيد لا يناسب أى منهما بشكل خاص نظارة VR أو AR لهذا، يقال إن شركة أبل تعمل على شكل جديد من المصادقة البومترية "مسح قزحية العين".
وسيعمل هذا بطريقة مشابهة لـ Touch ID و Face ID، وسيتمكن المستخدمون من المصادقة على أنفسهم وتسجيل الدخول إلى إلى حسابتهم الشخصية وبدء المدفوعات ببساطة عن طريق ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المصادقة البيومترية».. نظارة أبل للواقع المعزز تأتى بإمكانية فحص العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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