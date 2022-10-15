«المصادقة البيومترية».. نظارة أبل للواقع المعزز تأتى بإمكانية فحص العين

جدة - نرمين السيد - وتعد الخصوصية هى مصدر قلق سائد بشكل متزايد بين مجتمع التكنولوجيا، هذا هو السبب فى أن الكثير من الشركات تركز على أهمية المصادقة البيومترية.

وتدعم أجهزة أبل أحد شكلى المصادقة البومترية مع Face ID أو Touch ID، وبالتأكيد لا يناسب أى منهما بشكل خاص نظارة VR أو AR لهذا، يقال إن شركة أبل تعمل على شكل جديد من المصادقة البومترية "مسح قزحية العين".

وسيعمل هذا بطريقة مشابهة لـ Touch ID و Face ID، وسيتمكن المستخدمون من المصادقة على أنفسهم وتسجيل الدخول إلى إلى حسابتهم الشخصية وبدء المدفوعات ببساطة عن طريق ذلك.