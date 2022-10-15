بعد مهمة علمية استغرقت 6 أشهر.. «سبيس إكس» تعيد 4 رواد فضاء للأرض

جدة - نرمين السيد - عاد طاقم رواد فضاء إلى الأرض بأمان، بعد مهمة علمية استمرت 6 أشهر تقريبًا، وكانت رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها شركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".





وهبطت الكبسولة "كرو دراجون"، التى يطلق عليها "الحرية"، مظليًا فى المحيط الأطلسى بالقرب من ساحل فلوريدا، وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين من وكالة "ناسا" ورائدة فضاء إيطالية من وكالة الفضاء الأوروبية، فى نهاية رحلة عودة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات.

وبُث الهبوط فى البحر على الهواء مباشرة من خلال بث مشترك بين "سبيس إكس" و"ناسا"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

وتألف طاقم الكبسولة من الأمريكين كيل ليندجرين"، 49 عامًا، وجيسيكا واتكينز، 34 عامًا، وبوب هاينز، 47 عامًا، برفقة الإيطالية سامانتا كريستوفريتى، 45 عامًا، وكانوا قد بدأوا إقامتهم بالمحطة فى 27 أبريل الماضى.

وأظهر مقطع فيديو بث مباشر فى وقت سابق على موقع "ناسا" على الإنترنت الكبسولة، وهى تبتعد عن المحطة فى بداية رحلة العودة.

وقد شوهد رواد الفضاء الأربعة بأحزمتهم المشدودة فى قمرة الطاقم قبل فترة قصيرة من انفصال الكبسولة عن المحطة.

وأصبحت واتكينز، أول أمريكية من أصل أفريقى تذهب فى مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية.

وتقع المحطة الدولية فى مدار يبعد نحو 400 كيلو متر فوق الأرض.

وتدور المحطة بسرعة تبلغ نحو 28 ألف كيلومتر فى الساعة، وقضى رواد الفضاء 170 يومًا على متن المحطة الفضائية، ودار الطاقم حول الأرض 2720 مرة واحدة كل 90 دقيقة تقريبًا.

ويصل مجموع ما قطعه رواد الفضاء فى الدوران حول الأرض بلغ نحو 116 مليون كيلومتر.