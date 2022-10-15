Redmi A1.. هاتف أندرويد بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gizchina"، فإن الهاتف الجديد لمن يبحثون عن الميزات الأساسية لنظام أندرويد، لكن فى الوقت نفسه لا يسعفهم المال فى شراء إصدارات عالية التكلفة.

Redmi A1 + يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، وتميز بـ شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.

أما عن التصميم، فتميزت الشاشة بحواف ملحوظة، وهيكل صُنع من البلاستيك، إضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع على ظهر الجهاز، ومنفذ شحن من نوع USB C.

كاميرا هاتف Redmi 10A+ الأمامية، تصل دقتها لـ 5 ميجابكسل، أما الخلفية 12 ميجابكسل، مع فلاش LED، بينما تصل قوة البطارية إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن القياسى بقدرة 10 وات.

ويصل سعر هاتف Redmi 10A+، إلى 1700 جنيه مصرى، ويعتبر أرخص هاتف ذكى من شاومى.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، وتميز بـ شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.

أما عن التصميم، فتميزت الشاشة بحواف ملحوظة، وهيكل صُنع من البلاستيك، إضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع على ظهر الجهاز، ومنفذ شحن من نوع USB C.

كاميرا هاتف Redmi 10A+ الأمامية، تصل دقتها لـ 5 ميجابكسل، أما الخلفية 12 ميجابكسل، مع فلاش LED، بينما تصل قوة البطارية إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن القياسى بقدرة 10 وات.

ويصل سعر هاتف Redmi 10A+، إلى 1700 جنيه مصرى، ويعتبر أرخص هاتف ذكى من شاومى.