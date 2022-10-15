نجت بأعجوبة.. إزالة 23 عدسة لاصقة من عين امرأة سبعينية

جدة - نرمين السيد - بحسب البيان الإماراتية، فقد تمت إزالة 23 عدسة لاصقة من مقلة عين سيدة فى الـ 70 من عمرها.

وقالت الطبيبة المعالجة إن السيدة كانت تضع العدسة، وفى الصباح تضع واحدة جديدة دون إزالة القديمة، واستمر هذا الوضع لمدة 23 يوما".

ولفتت إلى أن هذه الأخطاء تؤدى إلى فقدان البصر بكل تأكيد، لكن ما حدث مع هذه المرأة أمر نادر للغاية.

وبينت أنها اضطرت لاستخدام طرف Q-tip لإزالة العدسات داخل عيادتها فى كاليفورنيا، موضحة أنها عانت من ألم شديد "لا يطاق" وضبابية فى الرؤية.

واستخدمت الطبيبة أدوات دقيقة جدًا فى العملية، وعادت الأمور لطبيعتها مع السيدة التى تخضع حاليا للملاحظة.