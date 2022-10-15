35 رحلة بالون على متنها 720 سائحا تحلق بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح أحمد عبود، ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر - فى تصريح، اليوم الجمعة - أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مؤكدا أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة.