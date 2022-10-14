بيع لوحة لـ«شروق الشمس» بـ24 مليون جنيه إسترلينى (صور) 

جدة - نرمين السيد - بيعت لوحة للرسام البريطانى الشهير ديفيد هوكنى، رسمها عام 1969 بعنوان "الصباح الباكر.. سانت ماكسيم"، مستوحاه من شروق الشمس فى الريفيرا الفرنسية، بأكثر من 24 مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 27.3 مليون دولار، فى مزاد عام فى لندن أمس الخميس.





يعود تاريخ القطعة إلى مرحلة انتقالية فى بدايات مسيرة الفنان البريطانى، بين لوحاته البارزة فى حوض السباحة فى كاليفورنيا والمنمقة للغاية و"المذهب الطبيعى" الذى جاء لتحديد أعماله اللاحقة. وذكرت دار كريستيز للمزادات، أن العمل يظهر افتتانه المتزايد بالضوء، حيث يلتقط "مياه شبيهة بالزجاج تغمرها الإضاءة المتلألئة ليوم جديد". رقم قياسى.. بيع لوحة وجه مارلين مونرو وأوضحت دار المزادات أن العمل ينتمى إلى مجموعة من 4 لوحات تستند إلى صور التقطها هوكنى، البالغ من العمر 85 عاما، خلال رحلته الأوروبية عام 1968.

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