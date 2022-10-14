إيناس عزالدين تظهر رشاقتها بإطلالة كلاسيكية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتألقت عزالدين، فى إطلالتها بفستان مميز من الستان والشيفون بأكمام شفافه باللون الأسود، وأضافت إلى أناقتها مكياج هادئ أبرز أنوثتها، بعدما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابى، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية فخمة.

وتعيش حاليا إيناس عزالدين، انتعاشة فنية جديدة بعدما بدأت التحضير لمسلسلها الجديد "ديفيليه" الذى يبدأ تصويره خلال أسابيع قليلة.

المسلسل تدور أحداثه فى 10 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، وتجسد فيه إيناس عزالدين، دور جديد ومختلف لشخصية تدعى "هبة" تتعرض لبعض الصراعات من قبل زوجها، بسبب معاناتها مع طمعه واستغلاله الدائم لها، فى أجواء من الإثارة والتشويق.

مسلسل "ديفيليه" بطولة وفاء عامر، إيناس عزالدين، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمى، عابد عنانى، أشرف طلبة، عمر محمد فوزى، أحمد كشك، محمد نبيل، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.