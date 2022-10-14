جدة - نرمين السيد - العرض أقيم وسط أجواء احتفالية مبهرة شهدها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة برعاية وتنظيم محافظة البحر الأحمر. استخدم العرض الأوبرالى العالمى أحدث وسائط الصوت والضوء المعتمدة على أفضل التقنيات التكنولوجية، مما ساهم فى إضفاء الأجواء الأسطورية على القصة الدرامية والملحمة الغنائية العالمية التى تم عرضها على أكبر وأشهر مسارح العالم. وشهد العرض الفنى الكبير حضور كل من وزير الخارجية سامح شكرى ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى ونخبه من الإعلاميين. "أوبرا عايدة" قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت فى أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا فى إيطاليا فى فبراير 1872. وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسى أوغست ماريين، والتى يسرد فيها قصة تاريخية خيالية تربط علاقة حب بين قائد الجيش المصرى "راداميس" مع أميرة حبشية "عايدة" بقصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية وقدموها للجمهور فى أجواء أسطورية فى مدينة الجونة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجونة تحتفل بمرور 150 عاما على العرض العالمى الأول لـ«أوبرا عايدة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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