إيلون ماسك قيد التحقيق الفيدرالى بشأن صفقة تويتر

جدة - نرمين السيد - ليس من الواضح ما هى الوكالات التى قد تجرى التحقيق، ولم يحدد موقع تويتر الإجراءات المحددة التى اتخذها مسؤولو ماسك فى الولايات المتحدة والتى ربما يحققون فيها. جاء فى ملف تويتر أن السلطات تبحث فى "سلوك" ماسك المرتبط بالصفقة.

اتهم ملف المحكمة الخاص بالشركة فريق "ماسك" القانونى بالفشل فى إنتاج مسودة اتصالات مع لجنة الأوراق المالية والبورصة وعرض شرائح إلى لجنة التجارة الفيدرالية كجزء من التقاضى المستمر بين الجانبين حول ما إذا كان بإمكان "ماسك" الابتعاد عن الصفقة.

وافق الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" فى البداية على شراء تويتر فى أبريل، قبل أن يحاول الانسحاب من الصفقة بدعوى أن الشركة لم تكن شفافة بشأن عدد الروبوتات والحسابات المزيفة على المنصة.

ورفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك فى يوليو / تموز لمحاولة إجباره على إغلاق الصفقة. كان من المقرر أن يقدم الجانبان للمحاكمة فى محكمة ديلاوير تشانسرى فى 17 أكتوبر، لكن فى الأسبوع الماضى عكس ماسك مساره مرة أخرى وقال إنه سيشترى تويتر بالسعر المتفق عليه وهو 54.20 دولارًا للسهم.

قام "تويتر" بمقاضاة إيلون ماسك لإكمال عملية الاستحواذ، متهمًا الملياردير باستخدام الروبوتات كذريعة للخروج من صفقة طور ندم المشترى عليها بعد تراجع السوق.

وحكم قاض من المحكمة يوم الخميس الماضى بأن لدى ماسك مهلة حتى 28 أكتوبر تشرين الأول لإغلاق صفقة الاستحواذ إذا كان يريد تجنب المحاكمة.

ردًا على ملف تويتر يوم الخميس، قال أليكس سبيرو، محامى ماسك، إنه تم تصميمه لصرف الانتباه عن المشاكل القانونية الخاصة بتويتر، والتى نشأت بعد أن اتهم رئيس الأمن السابق للشركة، بيتر "مودج" زاتكو، تويتر بوجود نقاط ضعف أمنية تم تجاهلها منذ فترة طويلة فى الإفصاح عن المخالفات.

وقال سبيرو فى تصريح لشبكة سى إن إن: "التنفيذيون فى تويتر يخضعون لتحقيق فيدرالى". "تم إرسال هذا التوجيه الخاطئ عن طريق Twitter لمحاولة الكشف عن أى من سوء سلوكهم المتنوع يخضعون للتحقيق".

لم تكشف لجنة التجارة الفيدرالية، المسؤولة عن إنفاذ شروط أمر الموافقة لعام 2011 مع تويتر الذى يزعم زاتكو أن الشركة انتهكته، عن تحقيق علنى. لكن رئيستها، لينا خان، أخبرت الكونجرس فى شهادة علنية أنه إذا تم تحديد أن المديرين التنفيذيين على تويتر مسؤولون عن الانتهاكات القانونية، فإن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) "على الإطلاق" سوف تحمل هؤلاء المديرين التنفيذيين المسؤولية بشكل شخصى ودون تردد.

فى ملف منفصل يوم الخميس، أكد "تويتر" أيضًا أنه لم يوجه زاتكو لحرق العديد من دفاتر الملاحظات كجزء من اتفاقية الفصل، كما ادعى فريق ماسك فى ملف فى وقت سابق من هذا الشهر. وبدلًا من ذلك، زعم موقع تويتر أن زاتكو دمر دفاتر الملاحظات بمحض إرادته.