تاج الملكة البريطانية الجديدة قد يفقد بريق ماسة «جبل النور»

وطالبت عدة دول من المملكة المتحدة تسليمها هذه الألماسة التى لا تقدر بثمن من التاج الذى من المفترض أن تستخدمه الملكة كاميلا فى حفل التتويج، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
ورفضت بريطانيا مطالباتهم بالالماسة، حيث تصر على أن الملكة فيكتوريا حصلت عليها بشكل قانونى فى عام 1847 بموجب شروط معاهدة لاهور الأخيرة.
ورفض قصر باكنجهام مناقشة الجدل، لكن صحيفة "ديلى إكسبرس" تدرك أنه كانت هناك شكوك منذ فترة طويلة حول استخدام الألماسة التى يبلغ وزنها 105.6 قيراط، والذى تم تناقله من قبل عضوات من العائلة الملكية وارتدته الملكة الأم فى حفل تتويج الملك جورج السادس فى عام 1937.
عندما كانت هناك تقارير فى وقت سابق من هذا العام عن استخدام الألماسة فى التتويج المقبل، أصرت المصادر الملكية على أن ذلك كان بمثابة تكهنات سابقة لأوانها.
بعد وفاة الملكة فيكتوريا، تم وضع "كوه نور" فى تاج الملكة ألكسندرا زوجة إدوارد السابع وتم نقلها إلى تاج الملكة مارى فى عام 1911 قبل وضعها على تاج الملكة الأم.
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