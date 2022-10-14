الإفتاء للزوجين: لا ينشغل أحدكما بما له ويتناسى ما عليه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر فيس بوك، أن للمرأة حق على زوجها، كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة فى الرأي، وكذا الاحتياجات المالية: من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية: كالسماح لها بزيارة والديها وأقاربها.

وابعت: كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعى حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.