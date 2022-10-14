شبام.. قصة أغرب مدينة فى صحراء اليمن بها أقدم ناطحات سحاب فى العالم

جدة - نرمين السيد - لم يتوقف اليمن يوما عن إذهال الباحثين فى شواهد الحضارة، فهذا البلد الذى يتموضع جنوبى شبه الجزيرة العربية، عاصر حضارات غارقة فى عمق التاريخ، بداية من الحضارات الصيهدية التى امتدت من الألفية الثانية قبل الميلاد وحتى القرن السابع الميلادى، مرورا بمملكة سبأ وقتبان، ومملكة معين وحضرموت، وصولا إلى مملكة حمير. ولا يزال هناك كم كبير من شواهد الحضارة الإنسانية فى اليمن، التى ما تزال معالمها قائمة إلى يومنا هذا.





ربما يكون سد مأرب هو أول ما يخطر فى بالنا عند الحديث عن المعجزات الهندسية للحضارات اليمنية. إلا أن تاريخ هذا البلد يغص بمئات الشواهد والمعالم، وربما آلاف منها، التى لم تنل حقها من الرعاية والترويج، ومنها مدينة شبام التى تذهلنا بهندسة لا نراها اليوم إلا فى المدن الكبيرة والمتحضرة.

فهذه المدينة المسورة تعتبر أقدم شاهد على حرفية الهندسة المعمارية اليمنية، وتتجلى صورة هذه الحرفية فى ناطحات السحاب الطينية الشاهقة الارتفاع، التى تشكل أبنية المدينة بالكامل، وهى التى أكسبت المدينة لقبها الحالى: "مانهاتن الصحراء" أو "شيكاغو الصحراء".

تقع مدينة شبام فى محافظة حضرموت، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالى 990 كيلو مترا، وعن المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، 350 كيلو مترا.

وعلى الرغم من أن أبنية المدينة الموجودة اليوم تعود إلى القرن الـ16، إلا أن النقوش الأثرية الموجودة فيها تشير إلى أن المدينة تعود فى التاريخ إلى القرن الـ3 الميلادى، حيث كانت تعتبر عاصمة لمملكة حضرموت.

بنيت المدينة على طراز المدن المسورة، ويعتبر سورها العالى اليوم السور الأقدم الذى ما يزال على حاله فى اليمن. أما أبنية المدينة الشاهقة الارتفاع فقد بنيت بشكل متلاصق، واستخدم فى بنائها الطوب الطينى، الذى كان يجلب من شطآن الأنهار القريبة.

وتتميز شبام بالبيوت المتلاصقة، والتى يتراوح ارتفاعها بين 5 و8 طوابق، فتصل بينها ممرات تدعى "مسلف"، سهلت تنقل المدافعين عن المدينة، بالإضافة إلى السراديب، أو ما يعرف بـ"الخن".

واليوم، تستخدم هذه الممرات لتنقل النساء بين البيوت، من دون الحاجة للنزول إلى الشارع.