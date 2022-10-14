علماء بريطانيون يتمكنون من كشف علامات الخرف قبل 9 سنوات من التشخيص

وفى هذه الدراسة، حلل العلماء البريطانيون عينة من البيانات المسجلة فى البنك الحيوى بالمملكة المتحدة، ووجدوا ضعفا فى عدة مجالات فى عدد من حالات الخرف والألزهايمر؛ مثل حل المشكلات وتذكر الأرقام.
ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الألزهايمر سجلوا نتائج أقل مقارنة بالأصحاء عندما يتعلق الأمر بمهام حل المشكلات، وأوقات رد الفعل، والذاكرة المحتملة.
وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بنوع نادر من الخرف يعرف باسم الخرف الجبهى الصدغى .
وتشير نتائج الدراسة إلى إمكانية الفحص المبكر المرضى المعرضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض فى المستقبل؛ وبالتالى المساعدة فى تقليل مخاطر تدهور هذه الحالات، وكذلك المساعدة فى تحديد المرضى المناسبين لإشراكهم فى التجارب السريرية الجديدة.
ويوجد حاليا عدد قليل جدا من العلاجات الفعالة للخرف وغيره من الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الشلل الرعاش؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه الحالات لا يتم تشخيصها غالبا إلا بمجرد ظهور الأعراض، مما يعنى فوات الوقت على تغيير مسار المرض.
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