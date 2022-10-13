صحيفة بريطانية: شركة تجمد جثث 200 شخص على أمل عودتهم للحياة

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، تقريرًا تحدثت فيه عن فكرة إحياء الموتى مرة أخرى، عن طريق تغليفهم بمادة النيتروجين السائل الذى يحافظ على فكرة الأجساد البشرية عند درجة برودة سالب 135 درجة مئوية.





وبحسب التقرير الذى نشرته الصحيفة، فإن هناك إحدى الشركات الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية والرائدة فى مجال علوم التجميد، كشفت عن تجميدها لجثث 200 شخص متوفين على أمل إعادتهم للحياة مرة أخرى مقابل 200 ألف دولار. الصحيفة أشارت إلى أنه بالرغم من المخاوف الأخلاقية إلا أن المتوفين وافقوا على الإجراء عن اقتناع أثناء وجودهم على قيد الحياة، ونوهت الصحيفة بأن إجراءات التجميد تجذب الأغنياء فهى وصلت إلى 200 ألف دولار لتجميد الجسد كاملًا فى ثلاجة عالية التقنية، وحوالى 80 ألف دولار لتجميد الدماغ فقط. وذكرت الصحيفة أنها فى أثناء إجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذى للشركة "ماكس مور"، نبه بأنه لا يعرف متى ستتوفر التكنولوجيا اللازمة لإيقاذ المتوفين.

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