بريطانيات تعثرن على غرفة سرية بالمنزل

جدة - نرمين السيد - ولاحظت الفتيات البريطانيات بوجود غرفة سرية وراء خزانة الكتب فى يومهم الأخير من إقامتهن المؤقتة بمنزل صديقتهن، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار". وتوصلت الفتيات إلى تلك الغرفة عند فتح رف الكتب الصغير، ووجدت غرفة بها علامة "مخرج حريق". ووجدت البريطانيات صالة طويلة وواسعة مليئة بالأثاث وبيانو.

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