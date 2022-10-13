مزودا بالذهب الأصفر.. سعر هاتف أيفون 14 برو

جدة - نرمين السيد - وتقدم الشركة مجموعة جديدة من منتجاتها المصنوعة من الذهب الخالص أو المطلية بالذهب، والتى منها أحدث إصدارات من هواتف أبل ذات طراز "iPhone 14 Pro".

وتشمل تلك السلسلة منتجات عدة منها أيفون 14 برو و 14 برو ماكس من أبل، مع ساعة روليكس Cosmograph Daytona، مدمجة مباشرة فى اللوحة للهاتفين، وذلك وفقا لموقع "gizmochina".

وأشارت الشركة إلى أن "iPhone 14 Pro Max" المزود بساعة من شركة روليكس الأفراد الذين يعشقون سباقات السيارات.

ويتكون الهاتف من هيكل متعدد الطبقات مصنوع من التيتانيوم مع طلاء أسود من مادة PVD، والمزود بعداد ومفاتيح زخرفية مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط.

ويأتى إصدار iPhone 14 Pro بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، بسعر 133670 دولار أمريكى أى ما يزيد عن 2 مليون و 627 ألف جنيه مصرى.

بينما طراز iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت، بسعر 134250 دولار أمريكى أى ما يزيد عن 2 مليون و638 ألف جنيه مصرى.